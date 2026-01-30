Скидки
Форвард «Амура» Воробьёв — о праворуких хоккеистах: нас называют «окаянными людьми»

Нападающий «Амура» Иван Воробьёв рассказал о своём выборе нестандартного хвата клюшки.

— Правый хват даже в сборной сейчас редко встречается. Как выбрал его?
— Отец у меня тренер. Он как-то дал мне клюшку, деревяшку обычную, и спрашивает: «Как удобно?» Ну я и взял под правую. Нестандартный хват, да, и все называют нас «окаянными людьми». Многие праворукие ребята — это, скажем так, художники на льду, посмотрите на Гусева или Ткачёва. У людей с правым хватом как будто вообще нестандартное мышление — что на льду, что в жизни, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Тигры в клетке не сидят: мы будем идти вперёд». Интервью с новичком «Амура»
