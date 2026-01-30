Скидки
Русский проспект «Блюз»: узнал, что меня задрафтовали, после звонка в семь утра

Русский проспект «Блюз»: узнал, что меня задрафтовали, после звонка в семь утра
Нападающий «Амура» Иван Воробьёв рассказал о своих эмоциях от выбора на драфте со стороны «Сент-Луис Блюз». «Блюзмены» выбрали Воробьёва на драфте НХЛ — 2021 в седьмом раунде под общим 198-м номером.

— Как в своё время узнал о факте драфта в НХЛ? Церемонию смотрел или уже постфактум получилось?
— Вообще не думал, что меня выберут. Я разговаривал только с «Сент-Луисом», с Алексеем Старовойтовым (русский скаут клуба. — Прим. «Чемпионата»). Поговорили с ним, наверное, один-два раза всего. Знал, что Вася Атанасов, Егор Черников разговаривали с тремя-четырьмя клубами, заполняли какие-то анкеты, а я вообще ничего не заполнял.

Было волнительно, я понимал, что меня могут выбрать только «Блюз». Посмотрел первые три-четыре раунда и лёг спать — было уже поздно, а я на сборах был. Проснулся, наверное, часиков в семь утра от того, что звонит телефон. Мне позвонил сразу Алексей, поздравил, что меня выбрали на драфте. Я вообще был удивлён, спросонья думаю: какой драфт, кто меня выбрал?

Это счастье для каждого мальчишки, что ты попал в топ игроков своего года по России, это очень престижно. Это добавило мотивации в жизни, что нужно работать больше и усерднее. Запоминающийся момент был, он дал мне лишний толчок в жизни, спасибо «Сент-Луису», всё делается не зря, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Тигры в клетке не сидят: мы будем идти вперёд». Интервью с новичком «Амура»
Эксклюзив
«Тигры в клетке не сидят: мы будем идти вперёд». Интервью с новичком «Амура»
