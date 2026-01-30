Скидки
Форвард «Амура» Воробьёв: хочется, чтобы таких клубов, как «Югра» и «Лада», было больше

Нападающий «Амура» Иван Воробьёв выступил за увеличение региональных клубов в российских лигах.

— Наверняка детство в Сургуте и ХМАО — это суровые зимы, непростые выезды. Каким оно запомнилось?
— Север, холод. Приехал в Хабаровск и вспомнил сразу свою молодость, но я северянин, закалённый парень, мне не так должно быть здесь холодно. Про Сургут я уже, наверное, не помню, это было до 11 лет. В Хантах я прожил свою одну из главных ступеней хоккеиста. У меня появилось очень много друзей, товарищей, знакомых, просто правильных людей.

Но мы все знаем, что «Югры» сейчас нет в КХЛ, и все понимали, что нужно доказывать, чтобы тебя заметили другие клубы. Нам немножечко тяжелее, наверное, было выбираться оттуда, потому что мы не находились в системе большого клуба. Однако мы в детстве тоже приходили на матчи «Югры», когда она играла в КХЛ, маленькими мальчишками мечтали попасть.

Хочется, чтобы таких клубов, как «Югра», «Лада», «Витязь», было побольше. Это даёт развитие российскому хоккею, много мальчишек развивается. Не все живут в Москве, в каких-то больших городах. В таких городах, как Ханты-Мансийск или Балашиха, это даёт рост обычным мальчишкам, — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Воробьёвым читайте на «Чемпионате»:
«Тигры в клетке не сидят: мы будем идти вперёд». Интервью с новичком «Амура»
Эксклюзив
«Тигры в клетке не сидят: мы будем идти вперёд». Интервью с новичком «Амура»
