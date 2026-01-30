Скидки
Рябыкин — о Спунере: у него есть определённая репутация, в клубах он не задерживается

Комментарии

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о конфликтной ситуации в минском «Динамо». Главный тренер Дмитрий Квартальнов остался недоволен трансфером форварда Райана Спунера, а генменеджер клуба Олег Антоненко посоветовал специалисту сосредоточиться на команде.

— Все события, которые происходят внутри и вокруг команды, не остаются без последствий. В частности, в Минске были споры вокруг кандидатуры форварда Спунера, который пришёл в последний день обменов. Такие вещи отвлекают.

— Вы на чьей стороне – тренера Квартальнова или менеджмента?
— Думаю, в клубе сами во всём разберутся. Но у тренеров всегда есть определённая солидарность.

— Какая?
— В нашем хоккее есть категория хоккеистов – в частности легионеров, которым в контрактах прописаны бонусы за определённые личные достижения. И тут для тренеров – самый тонкий момент: как перевести личную мотивацию таких хоккеистов в командный результат?

Тот же Спунер – забивной игрок, но у него есть определённая репутация, в клубах он не задерживается. Или вот ещё один пример – Спронг. После спорной ситуации в ЦСКА он оказался в «Автомобилисте», вчера в Хабаровске набрал очередное очко, но при этом его команда крупно проиграла. Ситуацию в Минске можно рассматривать именно под этим углом. И тогда реакция тренера становится понятной, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

«Странная история и какая-то глупость». Фетисов о конфликтной ситуации в минском «Динамо»
