Никита Кучеров вышел на чистое второе место по голам в истории «Тампы»
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Виннипег Джетс» забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров забросил свою 384-ю шайбу за «молний» и по данному показателю вышел на чистое второе место в истории «Тампы», обойдя Венсана Лекавалье. Рекорд «Лайтнинг» принадлежит Стивену Стэмкосу — 555 шайб.
В Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Виннипег Джетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Джеймс (Рэддиш, Мозер) – 14:58 2:0 Рэддиш (Гурд, Гиргенсонс) – 21:37 2:1 Коннор (Сэмберг, Шайфли) – 32:25 3:1 Гурд (Кучеров, Рэддиш) – 35:17 4:1 Кучеров (Гурд, Гиргенсонс) – 58:52
