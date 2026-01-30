Ротенберг: многим федерациям запрещено с нами играть — это решение их правительств

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что, несмотря на отстранение сборной России от международных турниров, организация продолжает поддерживать контакт с другими хоккейными федерациями.

«Мы поддерживаем связь со всеми федерациями. К сожалению, многим из них запрещено участвовать, играть с нами — это не их решение, а решение их правительств. Работа ведётся постоянно, чтобы команды могли играть. Тем не менее и сборная Беларуси, и сборная Казахстана, против которых мы сейчас играем, — сильные команды, у них растут хорошие ребята, развиваются по всем возрастам», — цитирует Ротенберга «Советский спорт».