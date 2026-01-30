Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Северсталь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Рябыкин назвал Дамира Шарипзянова защитником уровня НХЛ

Дмитрий Рябыкин назвал Дамира Шарипзянова защитником уровня НХЛ
Комментарии

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мнением об игре защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова.

– Можно говорить о феномене Шарипзянова – и, кстати, СМИ, на мой взгляд, уделяют ему маловато внимания.

– В чём он заключается, помимо статистики?
– Дамир – универсал, одинаково силён и в атаке, и в обороне, может сыграть в тело. Да и тот факт, что по набранным очкам он занимает четвёртое место в лиге, рядом с признанными бомбардирами Ткачёвым и Окуловым, говорит о многом.

Также учтите, что все последние годы в КХЛ в споре защитников-бомбардиров, как правило, лидировали легионеры. Нынешний сезон в этом плане особый, Шарипзянов идёт первым с большим отрывом, а вторым – Пыленков из московского «Динамо». Ещё один защитник, для которого этот сезон прорывной.

Приятно, что российские защитники вернули себе лидерство в своей номинации.

– Для вас такой прогресс этого защитника – сюрприз?
– Вряд ли это сюрприз. Шарипзянов постепенно и планомерно выходил на нынешний пик, чем-то он похож на прошлогоднего Александра Никишина, который доминировал в СКА и Западной конференции. Оба – защитники уровня НХЛ, что тот же Никишин в этом сезоне доказывает в «Каролине», – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

В нынешнем сезоне 29-летний Шарипзянов провёл 47 матчей, в которых набрал 52 (19+33) очка при показателе полезности «+18».

Материалы по теме
Шарипзянов — третий защитник в истории КХЛ, кто набрал 50+ очков в двух и более регулярках
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android