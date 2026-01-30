Дмитрий Рябыкин назвал Дамира Шарипзянова защитником уровня НХЛ

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мнением об игре защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова.

– Можно говорить о феномене Шарипзянова – и, кстати, СМИ, на мой взгляд, уделяют ему маловато внимания.

– В чём он заключается, помимо статистики?

– Дамир – универсал, одинаково силён и в атаке, и в обороне, может сыграть в тело. Да и тот факт, что по набранным очкам он занимает четвёртое место в лиге, рядом с признанными бомбардирами Ткачёвым и Окуловым, говорит о многом.

Также учтите, что все последние годы в КХЛ в споре защитников-бомбардиров, как правило, лидировали легионеры. Нынешний сезон в этом плане особый, Шарипзянов идёт первым с большим отрывом, а вторым – Пыленков из московского «Динамо». Ещё один защитник, для которого этот сезон прорывной.

Приятно, что российские защитники вернули себе лидерство в своей номинации.

– Для вас такой прогресс этого защитника – сюрприз?

– Вряд ли это сюрприз. Шарипзянов постепенно и планомерно выходил на нынешний пик, чем-то он похож на прошлогоднего Александра Никишина, который доминировал в СКА и Западной конференции. Оба – защитники уровня НХЛ, что тот же Никишин в этом сезоне доказывает в «Каролине», – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

В нынешнем сезоне 29-летний Шарипзянов провёл 47 матчей, в которых набрал 52 (19+33) очка при показателе полезности «+18».