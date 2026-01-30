«Подводит реализация». Нападающий СКА Дишковский — об игровых проблемах команды

Нападающий СКА Никита Дишковский рассказал об игровых проблемах команды в последних матчах. На данный момент армейцы потерпели пять поражений подряд.

– Подводит реализация. В конце матча с «Локомотивом» Рокко [Гримальди] сделал то, что мы и должны были делать всю игру – лезть на ворота, доставлять туда шайбу любой ценой. Почему-то мы это делаем только в концовке, когда время поджимает. Так надо делать с самого начала – не искать лишний пас, а больше угрожать.

– Получается, в матче с «Локо» и до этого, со «Спартаком» и «Торпедо», СКА банально недорабатывал в атаке или где-то перемудрил?

– Не хватает более простых решений. Мы многие атаки до броска не доводим. Нам надо где-то попроще действовать и бросать больше, нагружать вратаря.

– С чем можно связать нехватку тех самых простых решений? Голова перегружается от перенасыщения информацией или посторонними мыслями?

– Ошибки случаются. Есть разного уровня ошибки: когда пробовал, но не получилось, и когда просто глупый «привоз», потеря и так далее. Нужно их различать и убирать слишком грубые ошибки, однако не бояться рисковать, — приводит слова Дишковского «Спорт день за днём».

СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка в 48 матчах.