«Это чертовски важная победа». Главный тренер «Вашингтона» — после матча с «Детройтом»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери произнёс эмоциональную речь в раздевалке после выездной победы над «Детройт Ред Уингз» (4:3 Б) и дал своей команде выходной.
«Это чертовски важная победа для нашей команды. Давайте сразу проясним один момент — завтра вы наслаждаетесь выходным.
Это была долгая, чертовски долгая поездка. Мы проехали много миль. Вы это заслужили. Чтобы одержать эту победу в конце поездки, мы перезагрузимся, когда вернёмся домой. Но обязательно насладитесь завтрашним временем с семьёй. Хорошо?
Мы столкнулись с трудностями в концовке игры. Но мы не сдались. Чёрт возьми, Чаки [Чарли Линдгрен] играл на одной ноге. Возможно, у него вообще не было ног. И вдобавок ко всему у нас есть ребята, которые отлично проявляют себя в буллитах — в ситуациях высокого давления. Это чертовски важные голы. Всем хорошего дня. Давайте сваливать отсюда», — приводит слова Карбери RMNB.
- 30 января 2026
-
16:58
-
16:55
-
16:50
-
16:34
-
16:30
-
16:12
-
16:05
-
16:00
-
15:40
-
15:28
-
15:15
-
15:04
-
14:50
-
14:38
-
14:25
-
14:13
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:21
-
12:30
-
12:15
-
12:06
-
11:50
-
11:43
-
11:26
-
11:08
-
10:50
-
10:35
-
10:14
-
10:00
-
09:53
-
09:40
-
09:34
-
09:20