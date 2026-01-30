«Это чертовски важная победа». Главный тренер «Вашингтона» — после матча с «Детройтом»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери произнёс эмоциональную речь в раздевалке после выездной победы над «Детройт Ред Уингз» (4:3 Б) и дал своей команде выходной.

«Это чертовски важная победа для нашей команды. Давайте сразу проясним один момент — завтра вы наслаждаетесь выходным.

Это была долгая, чертовски долгая поездка. Мы проехали много миль. Вы это заслужили. Чтобы одержать эту победу в конце поездки, мы перезагрузимся, когда вернёмся домой. Но обязательно насладитесь завтрашним временем с семьёй. Хорошо?

Мы столкнулись с трудностями в концовке игры. Но мы не сдались. Чёрт возьми, Чаки [Чарли Линдгрен] играл на одной ноге. Возможно, у него вообще не было ног. И вдобавок ко всему у нас есть ребята, которые отлично проявляют себя в буллитах — в ситуациях высокого давления. Это чертовски важные голы. Всем хорошего дня. Давайте сваливать отсюда», — приводит слова Карбери RMNB.