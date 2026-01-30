Скидки
19:00 Мск
«Это чертовски важная победа». Главный тренер «Вашингтона» — после матча с «Детройтом»

Комментарии

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери произнёс эмоциональную речь в раздевалке после выездной победы над «Детройт Ред Уингз» (4:3 Б) и дал своей команде выходной.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Макмайкл, Чикран) – 06:27     1:1 Шьяро (Дебринкэт, Кейн) – 29:52     1:2 Строум (Овечкин, Чикран) – 49:36     1:3 Чисхольм (Чикран, Строум) – 54:44     2:3 Дебринкэт (Ларкин, Копп) – 58:20     3:3 Дебринкэт (Зайдер) – 59:07     3:4 Дауд – 65:00    

«Это чертовски важная победа для нашей команды. Давайте сразу проясним один момент — завтра вы наслаждаетесь выходным.

Это была долгая, чертовски долгая поездка. Мы проехали много миль. Вы это заслужили. Чтобы одержать эту победу в конце поездки, мы перезагрузимся, когда вернёмся домой. Но обязательно насладитесь завтрашним временем с семьёй. Хорошо?

Мы столкнулись с трудностями в концовке игры. Но мы не сдались. Чёрт возьми, Чаки [Чарли Линдгрен] играл на одной ноге. Возможно, у него вообще не было ног. И вдобавок ко всему у нас есть ребята, которые отлично проявляют себя в буллитах — в ситуациях высокого давления. Это чертовски важные голы. Всем хорошего дня. Давайте сваливать отсюда», — приводит слова Карбери RMNB.

Комментарии
