Инсайдер НХЛ Лебрюн оценил возможность перехода Панарина в «Вашингтон»

Инсайдер НХЛ Лебрюн оценил возможность перехода Панарина в «Вашингтон»
Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн поделился мыслями о возможном обмене российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в «Вашингтон Кэпиталз».

«Скорее всего, речь идёт о командах, которые не боятся подписать с 34-летним игроком четырёхлетний контракт, возможно, со средней годовой зарплатой в двузначных числах. Как мы считаем, именно такой будет сумма продления, если сделка состоится. Одной из таких команд является «Вашингтон».

Насколько известно, «Кэпиталз» ведут переговоры и заинтересованы в Панарине. Они хотят добавить в состав результативного вингера. Продление контракта для них важно, потому что в этом сезоне они могут не попасть в плей-офф. Поэтому для них сделать такой ход [приобрести Панарина] сейчас или в межсезонье – это одно и то же», – приводит слова Лебрюна TSN.

