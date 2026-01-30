Скидки
Брэндон Басси из «Каролины» быстрее всех среди вратарей достиг 20 побед в НХЛ

Комментарии

Голкипер «Каролины Харрикейнз» Брэндон Басси принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт» (5:4) и быстрее всех в истории НХЛ одержал 20 побед среди вратарей. Камбэк «ураганов» в последние две минуты третьего периода позволил ему записать в актив победу при 21 отражённом броске из 25.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 4
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
1:0 Свечников – 03:04     1:1 Ямамото (Макбэйн) – 24:10     1:2 Ямамото (Десимоне, Карконе) – 28:24     2:2 Гостисбер (Свечников, Джарвис) – 37:36 (pp)     2:3 Петерка (Хэйтон) – 37:55     2:4 Карконе (Макбэйн, Ямамото) – 47:11     3:4 Свечников (Гостисбер, Элерс) – 58:01 (pp)     4:4 Гостисбер (Блейк, Славин) – 58:33     5:4 Стаал (Мартинук, Чатфилд) – 59:30    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, эта игра стала для 27-летнего американца 20-й в 23 матчах за карьеру в лиге – новый рекорд по скорости достижения отметки. Ранее его делили Билл Дёрнан (сезон-1943/1944, «Монреаль Канадиенс») и Эндрю Хэммонд (2013/2014-2014/2015, «Оттава Сенаторз») – у обоих было по 20 побед в 25 играх со старта карьеры.

До этого сезона Басси не провёл в НХЛ ни одной встречи, «Каролина» забрала голкипера с драфта отказов «Флориды Пантерз» в октябре прошлого года.

