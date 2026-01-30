Брэндон Басси из «Каролины» быстрее всех среди вратарей достиг 20 побед в НХЛ

Голкипер «Каролины Харрикейнз» Брэндон Басси принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт» (5:4) и быстрее всех в истории НХЛ одержал 20 побед среди вратарей. Камбэк «ураганов» в последние две минуты третьего периода позволил ему записать в актив победу при 21 отражённом броске из 25.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, эта игра стала для 27-летнего американца 20-й в 23 матчах за карьеру в лиге – новый рекорд по скорости достижения отметки. Ранее его делили Билл Дёрнан (сезон-1943/1944, «Монреаль Канадиенс») и Эндрю Хэммонд (2013/2014-2014/2015, «Оттава Сенаторз») – у обоих было по 20 побед в 25 играх со старта карьеры.
До этого сезона Басси не провёл в НХЛ ни одной встречи, «Каролина» забрала голкипера с драфта отказов «Флориды Пантерз» в октябре прошлого года.
- 30 января 2026
