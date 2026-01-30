«Нужно делать акцент на своей игре». Гришин — о предстоящей выездной серии «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о физическом состоянии команды перед выездной серией.

— У команды была неделя без игровой практики. В каком физическом состоянии сейчас находится команда?

— Дали ребятам немного отдохнуть, затем пару дней провели интенсивные тренировки. По ощущениям, команда находится в неплохом состоянии, но окончательно всё покажут игры — посмотрим, как это будет выглядеть на льду.

— Как состояние Филиппа Долганова и Максима Федотова? Когда их ждать на льду?

— Филипп уже тренируется с командой, Максим вчера выходил на лёд, пробовался. Думаю, Филипп будет в заявке уже на ближайший матч, а Максим, возможно, появится со второго матча выезда.

— Не так давно «Нефтехимик» играл с «Ак Барсом», «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью». И вот вновь с ними же померится силами. Думается, соперники изучили друг друга, как говорится, вдоль и поперёк. Всё же какой компонент станет решающим в предстоящих встречах?

— Ничего нового вам не скажу. Нужно делать акцент на своей игре: играть увереннее, больше владеть шайбой, чаще атаковать, создавать угрозы воротам соперника и забивать голы, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».