Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Северсталь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нужно делать акцент на своей игре». Гришин — о предстоящей выездной серии «Нефтехимика»

«Нужно делать акцент на своей игре». Гришин — о предстоящей выездной серии «Нефтехимика»
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин рассказал о физическом состоянии команды перед выездной серией.

— У команды была неделя без игровой практики. В каком физическом состоянии сейчас находится команда?
— Дали ребятам немного отдохнуть, затем пару дней провели интенсивные тренировки. По ощущениям, команда находится в неплохом состоянии, но окончательно всё покажут игры — посмотрим, как это будет выглядеть на льду.

— Как состояние Филиппа Долганова и Максима Федотова? Когда их ждать на льду?
— Филипп уже тренируется с командой, Максим вчера выходил на лёд, пробовался. Думаю, Филипп будет в заявке уже на ближайший матч, а Максим, возможно, появится со второго матча выезда.

— Не так давно «Нефтехимик» играл с «Ак Барсом», «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью». И вот вновь с ними же померится силами. Думается, соперники изучили друг друга, как говорится, вдоль и поперёк. Всё же какой компонент станет решающим в предстоящих встречах?
— Ничего нового вам не скажу. Нужно делать акцент на своей игре: играть увереннее, больше владеть шайбой, чаще атаковать, создавать угрозы воротам соперника и забивать голы, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».

Материалы по теме
Эксклюзив
Долганов — о Гришине: морально готовил себя к сезону, понимал, что могут быть игры 7:5
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android