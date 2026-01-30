Скидки
Защитник «Сибири» Аланов высказался об изменениях в игре команды при Люзенкове

Защитник «Сибири» Егор Аланов ответил на вопрос о тактических изменениях в игре команды под руководством Ярослава Люзенкова.

– Как тактически «Сибирь» поменялась после назначения Ярослава Люзенкова?
– В первую очередь мы стали компактно играть в средней зоне. Много работаем над этим и над зоной обороны. Возможно, не для всех болельщиков это со стороны выглядит красиво, но важно, что удаётся добиваться результата. С такими сильными атакующими командами, как «Металлург» и «Ак Барс», удалось пропустить минимальное количество шайб – это показатель того, что в работе над обороной мы на правильном пути.

– При назначении Альберта Лещёва было удивительно, что бывший нападающий занимается в «Сибири» обороной. Он и сейчас отвечает среди тренеров за защитников?
– Собрания по обороне и меньшинству проводит именно Лещёв. Он всё-таки был центральным нападающим. Многие центральные очень хорошо играют в обороне, знают меньшинство. Центрфорвард – самая умная позиция в хоккее. Для них, на мой взгляд, не составляет проблемы разобраться в обороне. Так что здесь ничего удивительного нет, – приводит слова Аланова официальный сайт КХЛ.

Люзенков был назначен исполняющим обязанности главного тренера в ноябре 2025 года после увольнения Вячеслава Буцаева из-за неудовлетворительных результатов. 15 января 2026 года на заседании попечительского совета «Сибири» было принято решение официально утвердить Люзенкова в должности главного тренера.

