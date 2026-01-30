ЦСКА продлил контракт с защитником Патрихаевым до 31 мая 2028 года

ЦСКА официально объявил о продлении контракта с защитником Иваном Патрихаевым до 31 мая 2028 года. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«19-летний игрок дебютировал в главной команде ЦСКА в 2024 году. В нынешнем сезоне Иван занимает второе место по результативности среди защитников ЦСКА, в 49 матчах он набрал 13 (3+10) очков. Также он является лидером команды по показателю полезности — «+13», — говорится в сообщении клуба.

Патрихаев начал заниматься хоккеем в семь лет в Верхней Пышме. С 2016 года стал заниматься в Екатеринбурге, вначале в «Юности», затем — в «Авто-Спартаковце». В 2021 году перешёл в московское «Динамо», в сезоне-2022/2023 дебютировал за МХК «Динамо», проведя в МХЛ пять встреч. 23 мая 2024 года был обменян в ЦСКА на Антона Слепышева. Стал играть в МХЛ за «Красную Армию», а 14 сентября того же года провёл первый матч в КХЛ — в гостевой игре с «Северсталью» (2:4).