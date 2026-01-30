Скидки
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Мухиным, хоккеист перешёл в «Челны»

«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Кириллом Мухиным по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба команды.

По информации, представленной на сайте Всероссийской хоккейной лиги, 24-летний хоккеист подписал контракт с хоккейным клубом «Челны».

В ВХЛ Кирилл играл за такие команды, как «Барс» и ЦСК ВВС. В общей сложности в лиге он провёл 165 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами. В МХЛ Мухин выступал за «Ирбис» и записал на свой счёт 269 игр и 159 (57+102) очков.

На данный момент «Челны» занимают последнее, 32-е место в сводной таблице ВХЛ с 33 очками в 43 встречах.

