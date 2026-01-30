Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Северсталь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Нефтехимика» Артамонов рассказал о работе с Игорем Ларионовым

Форвард «Нефтехимика» Артамонов рассказал о работе с Игорем Ларионовым
Комментарии

Нападающий «Нефтехимика» Никита Артамонов высказался о работе с тренером Игорем Ларионовым в «Торпедо».

– Далеко не каждого главного тренера хоккеист может назвать «вторым отцом», однако вы говорили так об Игоре Ларионове. Его уход восприняли как данность?
– Лично для меня это стало шоком, однако я в тот момент играл в плей-офф ВХЛ и концентрировался на матчах, поэтому не придал этой новости особого значения. После чемпионства с «Торпедо-Горький» написал Игорю Николаевичу тёплые слова.

При нём в КХЛ заиграло очень много людей, которых до этого никто не знал. Думаю, из таких хоккеистов можно собрать отдельную команду. Этот результат говорит об умении работать с молодыми игроками, ментально настраивая их на взрослый хоккей.

Под руководством Ларионова хоккеисты не боятся играть – это очень важно. Игорь Николаевич мог просто спросить у тебя о жизни, настроении или родителях, и ему это действительно было интересно. Он всегда говорил обращаться к нему, если у нас что-то случилось.

Такое отношение главного тренера позитивно влияет на команду. Ларионов часто напоминал нам, что хоккей – это театр, в котором мы должны играть свои роли, а болельщики – наблюдать за этим, – приводит слова Артамонова официальный сайт МХЛ.

Материалы по теме
Сумерки идолов. Неужели это последний сезон Ларионова как тренера?
Сумерки идолов. Неужели это последний сезон Ларионова как тренера?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android