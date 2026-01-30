В НХЛ сделали 30 хет-триков за январь — новый рекорд для одного месяца

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Алекс Так забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1). Как сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х, этот хет-трик стал 30-м в январе в лиге, что является новым рекордом.

По три шайбы за игру в январе также забросили Мика Зибанеджад (дважды), Дилан Гюнтер, Остон Мэттьюс, Даррен Рэддиш, Коннор Макдэвид, Марат Хуснутдинов, Павол Регенда, Тайлер Бертуцци, Джастин Сурдиф, Энтони Дюклер, Александр Тексье, Павел Заха, Тейдж Томпсон, Коул Кофилд, Мэйсон Марчмент, Николай Элерс, Райан О'Райлли, Андрей Свечников, Маркус Фолиньо, Стивен Стэмкос, Расмус Далин, Трэвис Конечны, Оуэн Типпет, Эван Бушар, Брок Нельсон, Беккетт Сеннеке, Микаэль Гранлунд, Маттиас Экхольм.