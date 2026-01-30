Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Северсталь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В НХЛ сделали 30 хет-триков за январь — новый рекорд для одного месяца

В НХЛ сделали 30 хет-триков за январь — новый рекорд для одного месяца
Комментарии

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Алекс Так забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1). Как сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х, этот хет-трик стал 30-м в январе в лиге, что является новым рекордом.

По три шайбы за игру в январе также забросили Мика Зибанеджад (дважды), Дилан Гюнтер, Остон Мэттьюс, Даррен Рэддиш, Коннор Макдэвид, Марат Хуснутдинов, Павол Регенда, Тайлер Бертуцци, Джастин Сурдиф, Энтони Дюклер, Александр Тексье, Павел Заха, Тейдж Томпсон, Коул Кофилд, Мэйсон Марчмент, Николай Элерс, Райан О'Райлли, Андрей Свечников, Маркус Фолиньо, Стивен Стэмкос, Расмус Далин, Трэвис Конечны, Оуэн Типпет, Эван Бушар, Брок Нельсон, Беккетт Сеннеке, Микаэль Гранлунд, Маттиас Экхольм.

Материалы по теме
Обоюдные хет-трики и геройства на фоне бури. Самые эпичные матчи Кросби и Овечкина в НХЛ
Обоюдные хет-трики и геройства на фоне бури. Самые эпичные матчи Кросби и Овечкина в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android