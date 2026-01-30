Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тамбиев присутствует на матче СКА со «Спартаком» в экипировке армейского клуба

Тамбиев присутствует на матче СКА со «Спартаком» в экипировке армейского клуба
Комментарии

Леонид Тамбиев присутствует на матче «Спартак» — СКА в экипировке армейского клуба. Специалиста показали в трансляции после гола нападающего красно-белых Даниила Гутика. Встреча проходит в эти минуты, после первого тайма — счёт 1:0 в пользу «Спартака».

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
3-й период
3 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гутик (Морозов, Ружичка) – 12:56 (5x3)     2:0 Порядин (Гутик, Морозов) – 31:29 (5x4)     3:0 Гутик (Ружичка, Порядин) – 35:29 (5x3)    

Фото: Кадр из трансляции

Ранее в СМИ появилась информация, что Тамбиев станет помощником главного тренера Игоря Ларионова в СКА. Однако официально это пока подтверждено не было.

Последним клубом 55‑летнего специалиста был «Адмирал», в котором Тамбиев проработал с 2021 по 2025 год.

На данный момент СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками после 48 матчей.

Материалы по теме
Фетисов: Ларионов уверен, что сумеет подготовить СКА к розыгрышу Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android