Тамбиев присутствует на матче СКА со «Спартаком» в экипировке армейского клуба

Леонид Тамбиев присутствует на матче «Спартак» — СКА в экипировке армейского клуба. Специалиста показали в трансляции после гола нападающего красно-белых Даниила Гутика. Встреча проходит в эти минуты, после первого тайма — счёт 1:0 в пользу «Спартака».

Фото: Кадр из трансляции

Ранее в СМИ появилась информация, что Тамбиев станет помощником главного тренера Игоря Ларионова в СКА. Однако официально это пока подтверждено не было.

Последним клубом 55‑летнего специалиста был «Адмирал», в котором Тамбиев проработал с 2021 по 2025 год.

На данный момент СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками после 48 матчей.