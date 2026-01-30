Тамбиев присутствует на матче СКА со «Спартаком» в экипировке армейского клуба
Леонид Тамбиев присутствует на матче «Спартак» — СКА в экипировке армейского клуба. Специалиста показали в трансляции после гола нападающего красно-белых Даниила Гутика. Встреча проходит в эти минуты, после первого тайма — счёт 1:0 в пользу «Спартака».
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
3-й период
3 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гутик (Морозов, Ружичка) – 12:56 (5x3) 2:0 Порядин (Гутик, Морозов) – 31:29 (5x4) 3:0 Гутик (Ружичка, Порядин) – 35:29 (5x3)
Фото: Кадр из трансляции
Ранее в СМИ появилась информация, что Тамбиев станет помощником главного тренера Игоря Ларионова в СКА. Однако официально это пока подтверждено не было.
Последним клубом 55‑летнего специалиста был «Адмирал», в котором Тамбиев проработал с 2021 по 2025 год.
На данный момент СКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками после 48 матчей.
