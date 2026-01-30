Скидки
Глава «Тампа‑Бэй Лайтнинг» пропустит матч Стадионной серии из‑за серьёзной травмы

Комментарии

Председатель правления «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джефф Виник не сможет присутствовать на Стадионной серии — 2026 — матче на открытом воздухе по состоянию здоровья. Встреча с «Бостон Брюинз» пройдёт во Флориде в ночь на 2 февраля.

«Во время недавней поездки со своими детьми Джефф Виник попал в аварию на снегоходе, в результате которой получил серьёзный перелом ноги. Сейчас он находится под наблюдением врачей и в ближайшее время полностью поправится. Мы рады, что у него всё хорошо, однако степень его травмы означает, что он не сможет присутствовать на матче Стадионной серии.

Мы глубоко благодарны ему за стойкость и преданность делу, и, хотя у нас разбито сердце из-за того, что он пропустит этот исторический момент для «Тампа-Бэй Лайтнинг», мы знаем, что он будет наблюдать за достижениями команды и испытывать огромную гордость за них», — говорится в заявлении клуба в социальной сети Х.

