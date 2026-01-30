Скидки
Малкин и Летанг пропустили тренировку «Питтсбурга»

Комментарии

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» нападающий Евгений Малкин и защитник Крис Летанг пропустили тренировку. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что подробности об их состоянии будут известны в субботу.

Напомним, россиянин недавно восстановился после травмы плеча. В нынешнем сезоне 39-летний Малкин провёл 37 матчей, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами. На счету 38-летнего Летанга 25 (3+22) очков в 50 играх.

«Питтсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 52 встречах. В следующем матче «пингвины» примут «Нью‑Йорк Рейнджерс» 31 января.

