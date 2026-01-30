Скидки
Главная Хоккей Новости

Локомотив — Лада, результат матча 30 января 2026 года, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Ладу»
Сегодня, 30 января, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Елесин (Мисюль, Волков) – 09:00 (5x5)     2:0 Николаев (Кирьянов, Гернат) – 33:59 (5x5)     2:1 Гоголев (Чивилёв, Кугрышев) – 38:06 (5x5)     3:1 Сурин (А. Радулов) – 40:24 (5x5)    

На 10-й минуте защитник «Локомотива» Александр Елесин забил первый гол. На 34-й минуте нападающий Илья Николаев удвоил преимущество ярославской команды. На 39-й минуте форвард Павел Гоголев сократил отставание «Лады». На 41-й минуте нападающий Егор Сурин забросил третью шайбу в ворота тольяттинцев и установил окончательный счёт — 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, команда Боба Хартли одержала четвёртую победу подряд.

В следующем матче «Локомотив» примет «Сочи» 1 февраля, а через два дня «Лада» дома сыграет с «Металлургом».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
