Радулов установил рекорд КХЛ по результативности среди игроков старше 39 лет
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов сделал передачу в матче с «Ладой» (3:1) и установил рекорд по количеству результативных действий среди игроков старше 39 лет по ходу одного регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Елесин (Мисюль, Волков) – 09:00 (5x5) 2:0 Николаев (Кирьянов, Гернат) – 33:59 (5x5) 2:1 Гоголев (Чивилёв, Кугрышев) – 38:06 (5x5) 3:1 Сурин (А. Радулов) – 40:24 (5x5)
Таким образом, на счету 39-летнего форварда стало 43 (20+23) очка в текущем сезоне. Он превзошёл достижение нападающего Павла Дацюка и защитника Сергея Зубова (по 42 очка).
Александр выступает за «Локомотив» с 2024 года. В прошлом сезоне он вместе с ярославской командой стал обладателем Кубка Гагарина. Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза — лучшим бомбардиром плей-офф.
