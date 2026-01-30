Радулов установил рекорд КХЛ по результативности среди игроков старше 39 лет

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов сделал передачу в матче с «Ладой» (3:1) и установил рекорд по количеству результативных действий среди игроков старше 39 лет по ходу одного регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, на счету 39-летнего форварда стало 43 (20+23) очка в текущем сезоне. Он превзошёл достижение нападающего Павла Дацюка и защитника Сергея Зубова (по 42 очка).

Александр выступает за «Локомотив» с 2024 года. В прошлом сезоне он вместе с ярославской командой стал обладателем Кубка Гагарина. Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза — лучшим бомбардиром плей-офф.