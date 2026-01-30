Скидки
Главная Хоккей Новости

Шанхайские Драконы — Сочи, результат матча 30 января 2026 года, счет 5:2, КХЛ 2025/2026

«Шанхайские Драконы» одержали уверенную победу над «Сочи»
Комментарии

Сегодня, 30 января, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Калинюк (Рендулич, Райлли) – 09:14 (5x5)     2:0 Кузнецов (Каблуков, Райлли) – 11:03 (5x5)     2:1 Кагарлицкий (Гуськов, Биттен) – 15:35 (5x5)     3:1 Рендулич – 21:37 (5x5)     4:1 Рендулич (Саттер, Фу) – 23:28 (5x4)     5:1 Кузнецов (Леонтьев) – 32:09 (5x5)     5:2 Хафизов (Сероух, Кагарлицкий) – 46:26 (5x4)    

На 10-й минуте защитник «Шанхайских Драконов» Уайатт Калинюк забил первый гол. На 12-й минуте нападающий Владимир Кузнецов удвоил преимущество китайского клуба. На 16-й минуте форвард Дмитрий Кагарлицкий сократил отставание «Сочи». На 22-й минуте нападающий Борна Рендулич забросил третью шайбу в ворота южан.

На 24-й минуте Рендулич оформил дубль, укрепив преимущество хозяев. На 33-й минуте Кузнецов забил пятый гол «Шанхайских Драконов», оформив дубль. На 47-й минуте форвард Тимур Хафизов отыграл одну шайбу гостей, установив окончательный счёт — 5:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче китайский клуб примет омский «Авангард» 3 февраля, а двумя днями ранее «Сочи» сыграет с «Локомотивом» в Ярославле.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Фото
«In love we trust». «Шанхайские Драконы» сделали плакаты с изображением тренера Лава
