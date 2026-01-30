Скидки
Главная Хоккей Новости

Динамо М — Северсталь, результат матча 30 января 2026 года, счет 2:3, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» одолела московское «Динамо», отыгравшись с 0:2
Комментарии

Сегодня, 30 января, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Швец-Роговой (Комтуа, Дер-Аргучинцев) – 12:28 (5x5)     2:0 Римашевский – 13:17 (5x5)     2:1 Скоренов (Аймурзин, Калдис) – 33:34 (5x4)     2:2 Лишка (Чефанов, Абросимов) – 37:20 (5x5)     2:3 Иванцов (Грудинин, Скоренов) – 48:20 (5x5)    

На 13-й минуте нападающий «Динамо» Артём Швец-Роговой забил первый гол. На 14-й минуте форвард Егор Римашевский удвоил преимущество бело-голубых. На 34-й минуте нападающий Александр Скоренов сократил отставание «Северстали». На 38-й минуте форвард череповчан Адам Лишка сравнял счёт. На 49-й минуте нападающий Илья Иванцов вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Динамо» примет омский «Авангард» 1 февраля, а на следующий день «Северсталь» дома сыграет со «Спартаком».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
