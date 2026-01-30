«Северсталь» одолела московское «Динамо», отыгравшись с 0:2

Сегодня, 30 января, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали гости со счётом 3:2.

На 13-й минуте нападающий «Динамо» Артём Швец-Роговой забил первый гол. На 14-й минуте форвард Егор Римашевский удвоил преимущество бело-голубых. На 34-й минуте нападающий Александр Скоренов сократил отставание «Северстали». На 38-й минуте форвард череповчан Адам Лишка сравнял счёт. На 49-й минуте нападающий Илья Иванцов вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт — 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Динамо» примет омский «Авангард» 1 февраля, а на следующий день «Северсталь» дома сыграет со «Спартаком».