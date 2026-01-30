Скидки
Главная Хоккей Новости

Спартак – СКА, результат матча 30 января 2026 года, счет 4:0, КХЛ 2025/2026

СКА потерпел шестое поражение кряду, всухую проиграв «Спартаку»
Сегодня, 30 января, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали хозяева со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гутик (Морозов, Ружичка) – 12:56 (5x3)     2:0 Порядин (Гутик, Морозов) – 31:29 (5x4)     3:0 Гутик (Ружичка, Порядин) – 35:29 (5x3)     4:0 Коростелёв (Биро) – 58:02 (5x5)    

На 13-й минуте нападающий «Спартака» Даниил Гутик забил первый гол. На 32-й минуте форвард Павел Порядин удвоил преимущество красно-белых. На 36-й минуте Гутик оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота СКА. На 59-й минуте нападающий Никита Коростелёв забил четвёртый гол хозяев и установил окончательный счёт — 4:0.

Таким образом, армейцы потерпели шестое поражение подряд.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Северсталью» в Череповце 2 февраля, а днём ранее СКА встретится с ЦСКА в Москве.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
