СКА потерпел шестое поражение кряду, всухую проиграв «Спартаку»

Сегодня, 30 января, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Мегаспорт», одержали хозяева со счётом 4:0.

На 13-й минуте нападающий «Спартака» Даниил Гутик забил первый гол. На 32-й минуте форвард Павел Порядин удвоил преимущество красно-белых. На 36-й минуте Гутик оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота СКА. На 59-й минуте нападающий Никита Коростелёв забил четвёртый гол хозяев и установил окончательный счёт — 4:0.

Таким образом, армейцы потерпели шестое поражение подряд.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Северсталью» в Череповце 2 февраля, а днём ранее СКА встретится с ЦСКА в Москве.