Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА повторил клубный антирекорд по длительности серии поражений в КХЛ

СКА повторил клубный антирекорд по длительности серии поражений в КХЛ
Комментарии

СКА потерпел поражение от «Спартака» (0:4) и уступил в шестом матче подряд, повторив клубный антирекорд по длительности серии поражений в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гутик (Морозов, Ружичка) – 12:56 (5x3)     2:0 Порядин (Гутик, Морозов) – 31:29 (5x4)     3:0 Гутик (Ружичка, Порядин) – 35:29 (5x3)     4:0 Коростелёв (Биро) – 58:02 (5x5)    

Ранее армейская команда проиграла шесть встреч подряд в 2021 году, когда её тренировал Валерий Брагин. В последний раз СКА побеждал 14 января, одолев «Шанхайских Драконов» (5:2). После этого петербуржцы уступили дома «Сочи» (1:2), минскому «Динамо» (3:4), «Спартаку» (1:2) и ярославскому «Локомотиву» (1:3), а также на выезде нижегородскому «Торпедо» (0:6).

На данный момент СКА располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками после 49 встреч. В следующем матче команда Игоря Ларионова встретится с ЦСКА в Москве 1 февраля.

Материалы по теме
СКА потерпел шестое поражение кряду, всухую проиграв «Спартаку»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android