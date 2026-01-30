СКА повторил клубный антирекорд по длительности серии поражений в КХЛ
СКА потерпел поражение от «Спартака» (0:4) и уступил в шестом матче подряд, повторив клубный антирекорд по длительности серии поражений в КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гутик (Морозов, Ружичка) – 12:56 (5x3) 2:0 Порядин (Гутик, Морозов) – 31:29 (5x4) 3:0 Гутик (Ружичка, Порядин) – 35:29 (5x3) 4:0 Коростелёв (Биро) – 58:02 (5x5)
Ранее армейская команда проиграла шесть встреч подряд в 2021 году, когда её тренировал Валерий Брагин. В последний раз СКА побеждал 14 января, одолев «Шанхайских Драконов» (5:2). После этого петербуржцы уступили дома «Сочи» (1:2), минскому «Динамо» (3:4), «Спартаку» (1:2) и ярославскому «Локомотиву» (1:3), а также на выезде нижегородскому «Торпедо» (0:6).
На данный момент СКА располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками после 49 встреч. В следующем матче команда Игоря Ларионова встретится с ЦСКА в Москве 1 февраля.
