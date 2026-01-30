Козлов: «Динамо» не может играть 60 минут на определённых скоростях. И не видно лидеров

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение от «Северстали» (2:3) во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Очень обидное поражение. Какой уже матч мы хорошо начинаем, ведём по счёту, но на определённом этапе теряем концентрацию, нас начинают закрывать в зоне, неправильные смены – особенно второй период – мы даём шанс сопернику вернуться в игру. Поэтому и такой результат. Конечно, это нас сильно удручает. Перестало работать большинство, и надо здесь что-то менять. Ну и не видно лидеров. Каждую игру кто-то ошибается – то один, то второй – пока у нас не получается сыграть правильно все 60 минут.

– Нет ли у вас ощущения, что в этой длинной неудачной серии «Динамо» играет до первой ошибки, которая всё ломает. Это проблемы с физическим состоянием или с характером?

– Наверное, здесь и физическое состояние у нас не самое хорошее. Мы не можем играть все 60 минут на определённых скоростях. Но и, наверное, психология. Мы начинаем паниковать, хотя все ребята опытные, все поиграли. Пока не можем понять, отчего это идёт, потому что это происходит уже какую игру. Может быть, это от большого желания. От большого желания опытные игроки начинают делать эти ошибки, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.