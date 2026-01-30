Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов: «Динамо» не может играть 60 минут на определённых скоростях. И не видно лидеров

Козлов: «Динамо» не может играть 60 минут на определённых скоростях. И не видно лидеров
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал поражение от «Северстали» (2:3) во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Швец-Роговой (Комтуа, Дер-Аргучинцев) – 12:28 (5x5)     2:0 Римашевский – 13:17 (5x5)     2:1 Скоренов (Аймурзин, Калдис) – 33:34 (5x4)     2:2 Лишка (Чефанов, Абросимов) – 37:20 (5x5)     2:3 Иванцов (Грудинин, Скоренов) – 48:20 (5x5)    

– Очень обидное поражение. Какой уже матч мы хорошо начинаем, ведём по счёту, но на определённом этапе теряем концентрацию, нас начинают закрывать в зоне, неправильные смены – особенно второй период – мы даём шанс сопернику вернуться в игру. Поэтому и такой результат. Конечно, это нас сильно удручает. Перестало работать большинство, и надо здесь что-то менять. Ну и не видно лидеров. Каждую игру кто-то ошибается – то один, то второй – пока у нас не получается сыграть правильно все 60 минут.

– Нет ли у вас ощущения, что в этой длинной неудачной серии «Динамо» играет до первой ошибки, которая всё ломает. Это проблемы с физическим состоянием или с характером?
– Наверное, здесь и физическое состояние у нас не самое хорошее. Мы не можем играть все 60 минут на определённых скоростях. Но и, наверное, психология. Мы начинаем паниковать, хотя все ребята опытные, все поиграли. Пока не можем понять, отчего это идёт, потому что это происходит уже какую игру. Может быть, это от большого желания. От большого желания опытные игроки начинают делать эти ошибки, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
«Северсталь» одолела московское «Динамо», отыгравшись с 0:2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android