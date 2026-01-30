«Нэшвилл» откроет двери домашней арены для пострадавших от зимних штормов

Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» объявил, что стадион «Бриджстоун-Арена» будет открыт в пятницу, 30 января, для пострадавших от зимних штормов.

Жители города смогут посетить арену, чтобы зарядить свои устройства, наполнить бутылки водой и перекусить за счёт клуба.

Завтра, 31 января, выставочная команда «Гарлем Глобтроттерс» сыграет два матча, на каждую игру будет выделено по 500 билетов общего доступа. К каждому билету прилагается ваучер на еду и напитки на сумму $ 10, который можно использовать в торговых точках на территории арены.

Кроме того, «Нэшвилл» удваивает пожертвования в размере $ 5 тыс. в фонд помощи пострадавшим от зимнего шторма, который будет направлен на уборку территории. Болельщики также могут сделать пожертвования и стать волонтёрами.