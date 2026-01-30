Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов: в «Динамо» нет игроков на две бригады большинства. Резерв — это лидеры

Козлов: в «Динамо» нет игроков на две бригады большинства. Резерв — это лидеры
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после поражения от «Северстали» (2:3) заявил, что в команде нет игроков на две бригады большинства.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Швец-Роговой (Комтуа, Дер-Аргучинцев) – 12:28 (5x5)     2:0 Римашевский – 13:17 (5x5)     2:1 Скоренов (Аймурзин, Калдис) – 33:34 (5x4)     2:2 Лишка (Чефанов, Абросимов) – 37:20 (5x5)     2:3 Иванцов (Грудинин, Скоренов) – 48:20 (5x5)    

– Вы уже сказали, что не работает большинство. Нет ли идеи разбить первую бригаду, которая сейчас даже шайбу в чужую зону не в состоянии завезти, не говоря уже о создании чего-то опасного?
– Пока нет. У нас нет игроков на две бригады. Антон Слепышев выбыл. Будут игроки, будем думать, как это поменять, потому что большинство, да, не работает.

– Планируете ли вызов игроков из МХЛ, где команда побеждает на протяжении 10 матчей кряду?
– Пока никого не планируем. Просто наблюдаем и смотрим. У нас есть Прохоров и Чернов в «Динамо» (Санкт-Петербург). Мы сегодня планировали поставить Давыдова, но поднялась температура.

– Если не планируете, то за счёт чего собираетесь искать необходимые резервы?
– Резерв – это лидеры. Они должны начать вытаскивать из себя. Будем вытаскивать из них. Они должны решать исход матчей.

– Так получилось, что затяжной кризис «Динамо» начался с паузы на Кубок Первого канала. До новой паузы остался только матч с «Авангардом». Планируете что-то коренным образом изменить в подготовке команды?
– Да. У нас есть план. Постараемся выправить ситуацию. Ещё есть время до плей-офф. Надеемся, что пауза нам поможет, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Козлов: «Динамо» не может играть 60 минут на определённых скоростях. И не видно лидеров
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android