Козлов: в «Динамо» нет игроков на две бригады большинства. Резерв — это лидеры

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после поражения от «Северстали» (2:3) заявил, что в команде нет игроков на две бригады большинства.

– Вы уже сказали, что не работает большинство. Нет ли идеи разбить первую бригаду, которая сейчас даже шайбу в чужую зону не в состоянии завезти, не говоря уже о создании чего-то опасного?

– Пока нет. У нас нет игроков на две бригады. Антон Слепышев выбыл. Будут игроки, будем думать, как это поменять, потому что большинство, да, не работает.

– Планируете ли вызов игроков из МХЛ, где команда побеждает на протяжении 10 матчей кряду?

– Пока никого не планируем. Просто наблюдаем и смотрим. У нас есть Прохоров и Чернов в «Динамо» (Санкт-Петербург). Мы сегодня планировали поставить Давыдова, но поднялась температура.

– Если не планируете, то за счёт чего собираетесь искать необходимые резервы?

– Резерв – это лидеры. Они должны начать вытаскивать из себя. Будем вытаскивать из них. Они должны решать исход матчей.

– Так получилось, что затяжной кризис «Динамо» начался с паузы на Кубок Первого канала. До новой паузы остался только матч с «Авангардом». Планируете что-то коренным образом изменить в подготовке команды?

– Да. У нас есть план. Постараемся выправить ситуацию. Ещё есть время до плей-офф. Надеемся, что пауза нам поможет, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.