Главный тренер «Шанхайских Драконов» Лав оценил победу в матче с «Сочи»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал победу над «Сочи» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Мне понравилось, как ребята провели работу над ошибками после прошлой игры. 38 минут мы отыграли очень хорошо, была самоотдача – как в нападении, так и в защите. Я пока доволен.

— Вы добавили Кузнецова в состав, и он сделал дубль. Это случайность?

— Я пока ещё ковыряюсь в составе, и не получается сказать что-то точно. Пока что ему выдан кредит доверия, и он им воспользовался.

— А что скажете о Рендуличе?

— Он находится в топе игроков на данный момент для меня, пока больше сказать не могу. Побеждать – это непросто, иногда сложно быть тренером.

— Что скажете про то, что вас назначили тренером команды всех звёзд в КХЛ?

— Я заменяю Галлана и готов встретить новые города, мне интересно. Это будет экстрим и честь, я очень рад.

— Что скажете об Алексее Ковалёве?

— О, а мне нечего ему сказать, потому что он слишком хороший игрок. Я абсолютно доверяю ему, он очень умён как хоккеист и как тренер. Я вижу его работу и полностью ему доверяю.

— Тяжело быть самым юным среди тренеров?

— Ребят, я до этого уже имел такой опыт. Я учусь, не лезу на амбразуру и понимаю, что мне делать, — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.