Главный тренер «Шанхайских Драконов» Лав оценил победу в матче с «Сочи»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал победу над «Сочи» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
5 : 2
ХК Сочи
Сочи
1:0 Калинюк (Рендулич, Райлли) – 09:14 (5x5)     2:0 Кузнецов (Каблуков, Райлли) – 11:03 (5x5)     2:1 Кагарлицкий (Гуськов, Биттен) – 15:35 (5x5)     3:1 Рендулич – 21:37 (5x5)     4:1 Рендулич (Саттер, Фу) – 23:28 (5x4)     5:1 Кузнецов (Леонтьев) – 32:09 (5x5)     5:2 Хафизов (Сероух, Кагарлицкий) – 46:26 (5x4)    

— Мне понравилось, как ребята провели работу над ошибками после прошлой игры. 38 минут мы отыграли очень хорошо, была самоотдача – как в нападении, так и в защите. Я пока доволен.

— Вы добавили Кузнецова в состав, и он сделал дубль. Это случайность?
— Я пока ещё ковыряюсь в составе, и не получается сказать что-то точно. Пока что ему выдан кредит доверия, и он им воспользовался.

— А что скажете о Рендуличе?
— Он находится в топе игроков на данный момент для меня, пока больше сказать не могу. Побеждать – это непросто, иногда сложно быть тренером.

— Что скажете про то, что вас назначили тренером команды всех звёзд в КХЛ?
— Я заменяю Галлана и готов встретить новые города, мне интересно. Это будет экстрим и честь, я очень рад.

— Что скажете об Алексее Ковалёве?
— О, а мне нечего ему сказать, потому что он слишком хороший игрок. Я абсолютно доверяю ему, он очень умён как хоккеист и как тренер. Я вижу его работу и полностью ему доверяю.

— Тяжело быть самым юным среди тренеров?
— Ребят, я до этого уже имел такой опыт. Я учусь, не лезу на амбразуру и понимаю, что мне делать, — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

