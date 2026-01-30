«Если отыгрались, значит, всё по силам». Козырев оценил победу «Северстали» над «Динамо»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал волевую победу над московским «Динамо» (3:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Швец-Роговой (Комтуа, Дер-Аргучинцев) – 12:28 (5x5) 2:0 Римашевский – 13:17 (5x5) 2:1 Скоренов (Аймурзин, Калдис) – 33:34 (5x4) 2:2 Лишка (Чефанов, Абросимов) – 37:20 (5x5) 2:3 Иванцов (Грудинин, Скоренов) – 48:20 (5x5)
— Благодарим наших болельщиков, которые оказали шикарную поддержку. Начало матча было за соперником, но очень хорошо, что выиграли, такая получилась командная победа.
— Совсем недавно «Северсталь» играла с «Динамо». Тогда тоже совершили яркий камбэк, пусть и уступили по буллитам, отыгрались с 1:4. Напоминали ли команде об этом опыте? Может, сами игроки помнили, что с «Динамо» можно отыграться с 0:2?
— Безусловно. Если мы отыгрались, значит, всё по силам. Конечно, мы учитывали прошлую игру, готовили ребят к тяжёлому матчу, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
