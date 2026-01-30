Скидки
Главная Хоккей Новости

«Если отыгрались, значит, всё по силам». Козырев оценил победу «Северстали» над «Динамо»

«Если отыгрались, значит, всё по силам». Козырев оценил победу «Северстали» над «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал волевую победу над московским «Динамо» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Швец-Роговой (Комтуа, Дер-Аргучинцев) – 12:28 (5x5)     2:0 Римашевский – 13:17 (5x5)     2:1 Скоренов (Аймурзин, Калдис) – 33:34 (5x4)     2:2 Лишка (Чефанов, Абросимов) – 37:20 (5x5)     2:3 Иванцов (Грудинин, Скоренов) – 48:20 (5x5)    

— Благодарим наших болельщиков, которые оказали шикарную поддержку. Начало матча было за соперником, но очень хорошо, что выиграли, такая получилась командная победа.

— Совсем недавно «Северсталь» играла с «Динамо». Тогда тоже совершили яркий камбэк, пусть и уступили по буллитам, отыгрались с 1:4. Напоминали ли команде об этом опыте? Может, сами игроки помнили, что с «Динамо» можно отыграться с 0:2?
— Безусловно. Если мы отыгрались, значит, всё по силам. Конечно, мы учитывали прошлую игру, готовили ребят к тяжёлому матчу, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

