«Если отыгрались, значит, всё по силам». Козырев оценил победу «Северстали» над «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал волевую победу над московским «Динамо» (3:2).

— Благодарим наших болельщиков, которые оказали шикарную поддержку. Начало матча было за соперником, но очень хорошо, что выиграли, такая получилась командная победа.

— Совсем недавно «Северсталь» играла с «Динамо». Тогда тоже совершили яркий камбэк, пусть и уступили по буллитам, отыгрались с 1:4. Напоминали ли команде об этом опыте? Может, сами игроки помнили, что с «Динамо» можно отыграться с 0:2?

— Безусловно. Если мы отыгрались, значит, всё по силам. Конечно, мы учитывали прошлую игру, готовили ребят к тяжёлому матчу, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.