«Запреты на силовые? Счёт на табло». Козырев прокомментировал стереотипы о «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после победы над московским «Динамо» (2:3) высказался о стереотипных мнениях вокруг череповецкой команды.

— Вы в одном очке от лидера Западной конференции. Насколько в играх отталкиваетесь от таблицы или говорите ребятам, чтобы не думали об этом?

— Мы не отталкиваемся от таблицы, отталкиваемся от содержания игры.

— Вокруг «Северстали» существует много стереотипных мнений. Например, о запрете силовых приёмов, о том, что принимаются простые решения. Грудинин тоже выбрал такое решение при голе. Насколько поощряются такого рода действия?

— Очень сложно комментировать, что вы говорите. Запреты? Счёт на табло, это ответ на ваши вопросы.

— Согласны ли с тем, что бо́льшую часть матча «Динамо» играло первым номером? Если да, какое этому есть объяснение?

— Да, действительно, особенно в начале матча «Динамо» контролировало игру. Это связано с тем, что у нас было очень много брака, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.