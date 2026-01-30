Скидки
Главная Хоккей Новости

«Запреты на силовые? Счёт на табло». Козырев прокомментировал стереотипы о «Северстали»

Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев после победы над московским «Динамо» (2:3) высказался о стереотипных мнениях вокруг череповецкой команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Швец-Роговой (Комтуа, Дер-Аргучинцев) – 12:28 (5x5)     2:0 Римашевский – 13:17 (5x5)     2:1 Скоренов (Аймурзин, Калдис) – 33:34 (5x4)     2:2 Лишка (Чефанов, Абросимов) – 37:20 (5x5)     2:3 Иванцов (Грудинин, Скоренов) – 48:20 (5x5)    

— Вы в одном очке от лидера Западной конференции. Насколько в играх отталкиваетесь от таблицы или говорите ребятам, чтобы не думали об этом?
— Мы не отталкиваемся от таблицы, отталкиваемся от содержания игры.

— Вокруг «Северстали» существует много стереотипных мнений. Например, о запрете силовых приёмов, о том, что принимаются простые решения. Грудинин тоже выбрал такое решение при голе. Насколько поощряются такого рода действия?
— Очень сложно комментировать, что вы говорите. Запреты? Счёт на табло, это ответ на ваши вопросы.

— Согласны ли с тем, что бо́льшую часть матча «Динамо» играло первым номером? Если да, какое этому есть объяснение?
— Да, действительно, особенно в начале матча «Динамо» контролировало игру. Это связано с тем, что у нас было очень много брака, – передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

«Если отыгрались, значит, всё по силам». Козырев оценил победу «Северстали» над «Динамо»
