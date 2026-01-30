Скидки
Главный тренер «Локомотива» Хартли прокомментировал победу над «Ладой»

Главный тренер «Локомотива» Хартли прокомментировал победу над «Ладой»
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе нал «Ладой» (3:1) и заявил, что ему важнее подвести команду к плей‑офф в оптимальной форме, чем занять первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Елесин (Мисюль, Волков) – 09:00 (5x5)     2:0 Николаев (Кирьянов, Гернат) – 33:59 (5x5)     2:1 Гоголев (Чивилёв, Кугрышев) – 38:06 (5x5)     3:1 Сурин (А. Радулов) – 40:24 (5x5)    

— Хорошая игра, хорошая победа. Третий период – наш лучший период. В первом и в втором были хорошие моменты, но сами себе создавали проблемы – нас выручал Мельничук, он отыграл очень хорошую встречу. Рады за Илью Николаева, который забил первый гол в сезоне. Это человек, который всего себя отдаёт команде – и на тренировках, и в играх.

— Как Вам игра Ильяса Магомедсултанова и почему выбрали именно его из молодых игроков?
— Ильяс хорошо вошёл в игру. Был такой план, чтобы дать ему несколько смен в начале. Он хорошо себя показал. Естественно, у нас есть Ульев и много талантов в молодёжной команде – не зря они идут на первом месте с отрывом, в коллективе собраны хорошие молодые игроки. Мы на связи с тренерами команды. В главной команде основная группа – тоже воспитанники «Локомотива».

— Насколько команде важно занять первое место на Западе по итогам регулярного чемпионата?
— В каждом матче мы играем на победу. Понятно, что первое место даёт преимущество своей площадки хотя бы на первые раунды. Это важно, но самое главное для нас, чтобы мы были полностью готовы в плане игры к плей-офф. Первое место было бы хорошим бонусом.

— Почему матч пропускал Берёзкин и как оцените игру Алексеева в сочетании с Ивановым и Каюмовым?
— Это ротация состава. Дали перерыв Берёзкину. У нас много здоровых нападающих, поэтому дали Алексееву сыграть в этом сочетании, в котором они играли ещё в молодёжной команде. Они хорошо провели встречу. Будут ещё изменения в составе. Может, не каждый игрок попадёт под ротацию. Все, в том числе ветераны хотят постоянно играть, но изменения ещё будут, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».

