«Нам просто не хватило кислорода или бензина». Ларионов — о поражении СКА от «Спартака»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о поражении от «Спартака» (0:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Скажу такую вещь: разница в сегодняшнем счёте – это разница в игре в неравных составах. Потому что «Спартак» забил и в формате «5 на 3», и «5 на 4». Мы не смогли хотя бы приблизиться к сопернику в этом компоненте.

Те силы, которые наша команда потратила в меньшинстве, конечно, сказались по ходу матча. В дальнейшем «Спартак» играл очень строго в обороне, практически ничего не давал. И нам просто не хватило кислорода или бензина, чтобы преодолеть это и создать те моменты, которые мы хотели. Чтобы забить хотя бы один гол. Без заброшенных шайб очень трудно выиграть матч. И в этом, наверное, вся разница в сегодняшней игре.

– Вы говорите про игру в меньшинстве, однако сегодня СКА тоже много играл в большинстве. Но и сегодня, и в предыдущих встречах этот компонент стал проседать. Как вы это объясните?

– Здесь можно говорить о разных вещах. Понятно, что можно ссылаться на травмы ведущих игроков и так далее. С другой стороны, мы всё равно получаем моменты, которые должны реализовывать. Можно было бы в начале сказать, что арбитры где-то сыграли свою роль – у кого-то было больше большинства, у кого-то – меньше. Но вообще в таких матчах, когда нужно решать исход игры именно в неравных составах, нам не хватило хладнокровия, точности в передачах, нацеленности, уверенности – той уверенности, которую команда пока никак не может обрести. Только с этим я связываю те элементы игры, которые бросаются в глаза.

– Сегодня было много удалений. Бросается в глаза, что их допускают опытные игроки, от которых меньше всего ждёшь. Понятно, когда ошибаются молодые – их можно воспитывать. А как быть с опытными, которые, по идее, должны быть примером?

– Здесь трудно не согласиться. Когда команда проходит сложные этапы, сложные моменты, ты всегда рассчитываешь именно на опытных игроков – на их спокойствие, на их уверенность, на их большой карьерный путь. Ты ожидаешь, что именно они помогут наладить игру, дадут уверенность молодым. К сожалению, по ряду причин мы этого сейчас не получаем. В личных беседах я обсуждаю это с каждым. Стараюсь дать каждому игроку веру, потому что любой проходит через сложные этапы. Говорю сейчас именно об опытных ребятах, которые в трудных ситуациях должны вести за собой.

Надеюсь, что разговор в раздевалке, который сегодня состоялся, даст результат. Я прямо сказал: или мы продолжим тонуть, или будем выбираться вместе. Здесь огромная роль костяка команды – опытных игроков. Мы, тренеры, готовы помогать, мы это делаем, выслушиваем, ищем ключи, ищем сочетания, которые могут дать всплеск. Надежда на то, что это случится. Но это не произойдёт спонтанно. Нужно приложить чуть больше усилий, чуть больше хотеть. Надеюсь, что те вещи, о которых я сказал, будут проявляться. Причём не только у тех, кого вы назвали. У нас есть и легионеры, опытные ребята, которым за 30, от которых мы тоже ждём продуктивность, которую они способны дать. Вопросов много, и я надеюсь, что мы внутри коллектива их решим, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.