Ларионов рассказал, какая роль будет у Тамбиева в тренерском штабе СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что Леонид Тамбиев будет отвечать в команде за организацию игры нападающих.

– Вас уже не раз спрашивали про Леонида Тамбиева, но сегодня уже нет смысла делать из этого секрет – его все увидели в экипировке СКА. Какая роль у него будет в штабе?
– Организация игры нападающих. Мы с ним говорили на эту тему. Он уже был на двух тренировках. Та игра, которую он ставил в «Адмирале», отличалась именно строгостью, которую мы хотим видеть. Не хотим превращаться в «Адмирал», но, с другой стороны, его опыт, знания, подход к системе игры… Мы надеемся использовать его лучшие качества. Получить ещё один ценный совет от тренера, который много лет работал с главным тренером и делал это успешно, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

