Результаты матчей ВХЛ на 30 января 2026 года

Сегодня, 30 января, состоялись шесть встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 30 января 2026 года:

«Барс» – «Кристалл» — 3:1;
ЦСК ВВС – «Дизель» — 2:1;
«Нефтяник» – «Рязань-ВДВ» — 5:2;
«Динамо» СПб – «Торос» — 1:4;
СКА-ВМФ – «Молот» — 2:4;
«Челны» – АКМ — 2:1 ОТ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка в 48 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (69 очков в 45 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
