Результаты матчей МХЛ на 30 января 2026 года

Сегодня, 30 января, состоялись девять встреч регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 30 января 2026 года:

«Сахалинские Акулы» – «Локо-76» — 2:0;

«Сибирские Снайперы» – «АКМ Новомосковск» — 7:0;

«Стальные Лисы» – «Авто» — 0:2;

«Белые Медведи» – «Мамонты Югры» — 2:1 ОТ;

«Чайка» – «Реактор» — 2:0;

«Красная Армия» – «Толпар» — 2:1;

«Ирбис» – «Спутник» — 1:2 ОТ;

Академия Михайлова – «СКА-1946» — 2:7;

«Красная Машина-Юниор» – «Локо» — 0:6.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 77 очками после 43 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 68 очков после 44 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению встреч между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.