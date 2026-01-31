Скидки
Моторыгин уходил из ворот, Сикьюра дрался с Чебыкиным. Фото камбэка «Северстали» в Москве

30 января в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Волевую победу одержали гости со счётом 3:2.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В середине первого периода нападающие «Динамо» Артём Швец-Роговой и Егор Римашевский в течение минуты забили два гола. После перерыва форварды гостей Александр Скоренов и Адам Лишка сравняли счёт. Победную шайбу «Северстали» на 49-й минуте забросил нападающий Илья Иванцов.

