Главная Хоккей Новости

Бландизи пытался поймать шайбу, Гладиатор нависал над Ларионовым. Фото победы «Спартака»

Бландизи пытался поймать шайбу, Гладиатор нависал над Ларионовым. Фото победы «Спартака»
30 января в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный «Спартак» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась уверенной победой хозяев льда со счётом 4:0.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Дубль в матче оформил Даниил Гутик. Оба раза нападающий «Спартака» отличился при игре «пять на три». Численное преимущество красно-белых в одного игрока реализовал Павел Порядин. Окончательный счёт установил Никита Коростелёв при игре в равных составах.

Хоккеисты СКА потерпели шестое поражение подряд.

