Ларионов назвал причину, по которой Голдобин не попадает в состав СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после проигранного матча со «Спартаком» (0:4) высказался об отсутствии форварда армейского клуба Николая Голдобина (0:4) в заявке команды.

— Почему отсутствовал Голдобин? Говорят, что он даже на выезд не отправился.

— Здесь вопрос отношения к делу. И это не первый раз. Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждёшь, ты терпишь. Ждёшь 20 матчей, ждёшь 30, ждёшь 40, ждёшь 50 матчей. И ты ожидаешь всё-таки какой-то отдачи, какого-то огня. Причём ты ожидаешь этого и на тренировках. На данный момент он просто проигрывает конкуренцию тем ребятам, которые хотят больше, — приводит слова Ларионова официальный сайт СКА.

Всего в текущем сезоне Голдобин принял участие в 40 играх санкт-петербургской команды. За это время он забил 10 голов и отдал 16 результативных передач.

Самый быстрый гол в истории КХЛ: