Ларионов назвал причину, по которой Голдобин не попадает в состав СКА

Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после проигранного матча со «Спартаком» (0:4) высказался об отсутствии форварда армейского клуба Николая Голдобина (0:4) в заявке команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гутик (Морозов, Ружичка) – 12:56 (5x3)     2:0 Порядин (Гутик, Морозов) – 31:29 (5x4)     3:0 Гутик (Ружичка, Порядин) – 35:29 (5x3)     4:0 Коростелёв (Биро) – 58:02 (5x5)    

— Почему отсутствовал Голдобин? Говорят, что он даже на выезд не отправился.
— Здесь вопрос отношения к делу. И это не первый раз. Никогда не хочется лишать игрока шанса. Ты ждёшь, ты терпишь. Ждёшь 20 матчей, ждёшь 30, ждёшь 40, ждёшь 50 матчей. И ты ожидаешь всё-таки какой-то отдачи, какого-то огня. Причём ты ожидаешь этого и на тренировках. На данный момент он просто проигрывает конкуренцию тем ребятам, которые хотят больше, — приводит слова Ларионова официальный сайт СКА.

Всего в текущем сезоне Голдобин принял участие в 40 играх санкт-петербургской команды. За это время он забил 10 голов и отдал 16 результативных передач.

Самый быстрый гол в истории КХЛ:

