Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Чикаго Блэкхоукс – Коламбус Блю Джекетс, результат матча 31 января 2025, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Хет-трик Койла принёс победу «Коламбусу» над «Чикаго», у Марченко ассист
В ночь с 30 на 31 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Койл (Веренски, Марченко) – 19:13 (pp)     1:1 Бедард (Власик, Бертуцци) – 19:57     1:2 Койл – 21:23     1:3 Оливье (Койл, Веренски) – 26:47     2:3 Назар (Бедард, Бертуцци) – 30:49     2:4 Койл (Силлинджер, Оливье) – 58:57    

Для «Чикаго» это пятое поражение подряд, которое максимально осложняет положение команды в таблице Запада.

«Коламбус» продлил победную серию до четырёх матчей, но до топ-8 Востока ещё далеко.

В составе хозяев шайбы забросили 20-летний канадский форвард Коннор Бедард и Фрэнк Назар.

В составе гостей голы записали на свой счёт Чарли Койл (3) и Мэтью Оливье. Российский нападающий Кирилл Марченко отметился голевой передачей.

Хоккеисты из России Илья Михеев («Блэкхоукс»), Иван Проворов и Дмитрий Воронков (оба — «Блю Джекетс») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Чикаго Блэкхоукс» сыграет дома с «Сан-Хосе Шаркс» 3 февраля. «Коламбус Блю Джекетс» встретится в гостях с «Сент-Луис Блюз» 1 февраля.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
