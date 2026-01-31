Хет-трик Койла принёс победу «Коламбусу» над «Чикаго», у Марченко ассист

В ночь с 30 на 31 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла на льду «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Для «Чикаго» это пятое поражение подряд, которое максимально осложняет положение команды в таблице Запада.

«Коламбус» продлил победную серию до четырёх матчей, но до топ-8 Востока ещё далеко.

В составе хозяев шайбы забросили 20-летний канадский форвард Коннор Бедард и Фрэнк Назар.

В составе гостей голы записали на свой счёт Чарли Койл (3) и Мэтью Оливье. Российский нападающий Кирилл Марченко отметился голевой передачей.

Хоккеисты из России Илья Михеев («Блэкхоукс»), Иван Проворов и Дмитрий Воронков (оба — «Блю Джекетс») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Чикаго Блэкхоукс» сыграет дома с «Сан-Хосе Шаркс» 3 февраля. «Коламбус Блю Джекетс» встретится в гостях с «Сент-Луис Блюз» 1 февраля.