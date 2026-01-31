Звезда НБА Леброн Джеймс встретился с Александром Овечкиным и его сыновьями

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал гостем домашнего матча клуба НБА «Вашингтон Уизардс» против «Лос-Анджелес Лейкерс», который завершился крупной победой гостей — 142:111.

После игры официальный аккаунт «Кэпиталз» в социальной сети X опубликовал фотографию, на которой российский форвард запечатлён вместе с сыновьями и лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

Александр Овечкин и Леброн Джеймс Фото: Фото из официального аккаунта «Вашингтон Кэпиталз» в социальной сети X

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года и остаётся одним из главных символов клуба и всей лиги. В свои 40 лет он является действующим рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах — на его счету 919 заброшенных шайб. Ранее снайперский рекорд принадлежал Уэйну Гретцки, который завершил карьеру в 1999 году, остановившись на отметке в 894 гола.