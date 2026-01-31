Скидки
Главная Хоккей Новости

Звезда НБА Леброн Джеймс встретился с Александром Овечкиным и его сыновьями

Звезда НБА Леброн Джеймс встретился с Александром Овечкиным и его сыновьями
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал гостем домашнего матча клуба НБА «Вашингтон Уизардс» против «Лос-Анджелес Лейкерс», который завершился крупной победой гостей — 142:111.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
111 : 142
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Брэнэм - 17, Сарр - 16, Каррингтон - 15, Джордж - 15, Райли - 13, Шампани - 9, Гилл - 9, Уоткинс - 8, Кулибали - 7, Купер - 2, Вукчевич, Уитмор, Янг, Джонсон, Джонсон, Лябисье, Миддлтон, Багли III
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Эйтон - 28, Джеймс - 20, Хатимура - 11, Хэйс - 10, Вандербилт - 8, Винсент - 6, Кнехт - 4, Джеймс - 4, Клебер - 4, Тимме - 4, Ларэвиа - 3, Смарт - 3, Смит, Манон

После игры официальный аккаунт «Кэпиталз» в социальной сети X опубликовал фотографию, на которой российский форвард запечатлён вместе с сыновьями и лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

Александр Овечкин и Леброн Джеймс

Александр Овечкин и Леброн Джеймс

Фото: Фото из официального аккаунта «Вашингтон Кэпиталз» в социальной сети X

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года и остаётся одним из главных символов клуба и всей лиги. В свои 40 лет он является действующим рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах — на его счету 919 заброшенных шайб. Ранее снайперский рекорд принадлежал Уэйну Гретцки, который завершил карьеру в 1999 году, остановившись на отметке в 894 гола.

