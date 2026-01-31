Скидки
Результаты матчей НХЛ на 31 января 2026 года

Результаты матчей НХЛ на 31 января 2026 года
В ночь на 31 января прошёл очередной матч регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Была сыграна одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 31 января 2026 года:

«Чикаго Блэкхоукс» – «Коламбус Блю Джекетс» — 2:4.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 72 очками после 52 матчей возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 79 очками после 52 игр. Вечером 31 января и в ночь на 1 февраля в НХЛ состоятся 14 встреч.

Ранее стало известно, что хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» нападающий Евгений Малкин и защитник Крис Летанг пропустили тренировку.

