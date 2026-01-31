Скидки
Главная Хоккей Новости

Тренер «Спартака» Александр Барков оценил крупную победу над СКА

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков высказался о крупной победе над СКА (4:0) и оценил игру новичков красно-белых — Даниила Гутика, Брэндона Биро.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гутик (Морозов, Ружичка) – 12:56 (5x3)     2:0 Порядин (Гутик, Морозов) – 31:29 (5x4)     3:0 Гутик (Ружичка, Порядин) – 35:29 (5x3)     4:0 Коростелёв (Биро) – 58:02 (5x5)    

– Несмотря на то что «Спартаку» пришлось много играть в неравных составах, показалось, что сегодняшняя победа была более уверенной, чем предыдущая над «Ладой».
– Соглашусь, да. И при игре 5 на 5 мы достаточно хорошо контролировали ход игры – и в плане игровой дисциплины, к которой мы призывали ребят на сегодняшнюю игру, она была на должном уровне. И тот план, который мы планировали на эту игру, – мы выполняли.

– А что касается плана, как и на предыдущую игру, на сегодняшнюю и на будущее – вы сейчас своим нынешним тренерским штабом его определяете или всё-таки советуетесь с Алексеем Юрьевичем [Жамновым]?
– Я думаю, что это наш план, команды «Спартак», – здесь и Алексей Юрьевич принимает участие, естественно. То есть мы не отходим от той игры, которая всегда была у «Спартака», – игра в атаке и так далее. Но есть определённые нюансы на каждого соперника, и я это называю планом. Допустим, есть у СКА какие-то сильные или слабые стороны, которые мы должны использовать. И эти мелочи, они часто влияют на ход игры, влияют на результат – поэтому ребята выполняли то, что мы планировали.

– Как оцените игру Даниила Гутика?
– Думаю, что хорошо. Он хорошо влился, забивает голы – да и вообще по содержанию игры он хорошо играет.

– Дебют Брэндона Биро – как оцените его игру?
– Думаю, что хорошо. Но ему нужно больше игровой практики сейчас, где-то больше брать игру на себя. Он сейчас немного старается подыгрывать партнёрам – и это нормально. У всех так, когда приходишь в новую команду – стараешься как-то партнёрам понравиться и так далее. Но я думаю, что он должен брать игру на себя в какие-то ответственные моменты – лезть на ворота и бросать. Думаю, что всё будет нормально, — цитирует Баркова сайт «Спартака».

СКА потерпел шестое поражение кряду, всухую проиграв «Спартаку»
