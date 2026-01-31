Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это принципиальные матчи». Новичок «Спартака» Биро — о победной встрече со СКА

«Это принципиальные матчи». Новичок «Спартака» Биро — о победной встрече со СКА
Комментарии

Канадский нападающий московского «Спартака» Брэндон Биро высказался о своём дебюте за красно-белых во встрече со СКА (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 января 2026, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гутик (Морозов, Ружичка) – 12:56 (5x3)     2:0 Порядин (Гутик, Морозов) – 31:29 (5x4)     3:0 Гутик (Ружичка, Порядин) – 35:29 (5x3)     4:0 Коростелёв (Биро) – 58:02 (5x5)    

«Было потрясающе, атмосфера шикарная. Мы здорово сегодня сыграли командой. Прекрасная встреча, чтобы сыграть свой первый матч, почувствовать партнёров. Ребята все сегодня сделали отличную работу. Так что было просто войти в игру и почувствовать себя комфортно. Знал о том, что это принципиальные матчи, перед игрой мы об этом говорили. В целом мы были готовы, все ребята сыграли отлично. Меньшинство сработало потрясающе, большинство тоже, мы реализовали несколько своих попыток. Эти моменты — ключевые в таких противостояниях. Плюс мы забросили ещё и в равных составах. Думаю, будет справедливо сказать, что мы контролировали большую часть игры.

Всё отлично, тренеры относятся ко мне хорошо, ребята классные. Было легко адаптироваться, ребята, отвечающие за физическую подготовку, сразу со мной пообщались, сделали небольшой план, чтобы помочь мне добрать нужную форму. Да, обмен был неожиданным, но я чувствую себя очень комфортно здесь, потому что меня очень хорошо приняли. Все дела быстро утрясли, всё решили. У нас здесь есть всё, что нужно. Но главное, что ребята здесь очень сплочённые, это важно для того, чтобы одерживать большие победы», — цитирует Биро «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Тренер «Спартака» Александр Барков оценил крупную победу над СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android