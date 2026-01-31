«Это принципиальные матчи». Новичок «Спартака» Биро — о победной встрече со СКА

Канадский нападающий московского «Спартака» Брэндон Биро высказался о своём дебюте за красно-белых во встрече со СКА (4:0).

«Было потрясающе, атмосфера шикарная. Мы здорово сегодня сыграли командой. Прекрасная встреча, чтобы сыграть свой первый матч, почувствовать партнёров. Ребята все сегодня сделали отличную работу. Так что было просто войти в игру и почувствовать себя комфортно. Знал о том, что это принципиальные матчи, перед игрой мы об этом говорили. В целом мы были готовы, все ребята сыграли отлично. Меньшинство сработало потрясающе, большинство тоже, мы реализовали несколько своих попыток. Эти моменты — ключевые в таких противостояниях. Плюс мы забросили ещё и в равных составах. Думаю, будет справедливо сказать, что мы контролировали большую часть игры.

Всё отлично, тренеры относятся ко мне хорошо, ребята классные. Было легко адаптироваться, ребята, отвечающие за физическую подготовку, сразу со мной пообщались, сделали небольшой план, чтобы помочь мне добрать нужную форму. Да, обмен был неожиданным, но я чувствую себя очень комфортно здесь, потому что меня очень хорошо приняли. Все дела быстро утрясли, всё решили. У нас здесь есть всё, что нужно. Но главное, что ребята здесь очень сплочённые, это важно для того, чтобы одерживать большие победы», — цитирует Биро «РИА Новости Спорт».