Расписание матчей ВХЛ на 31 января 2026 года

Сегодня, 31 января, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 31 января 2026 года (время московское):

09:00. «Металлург» Нк – «Магнитка»;
10:00. «Омские Крылья» – «Рубин»;
13:00. «Буран» – «Звезда»;
13:00. ХК «Тамбов» – «Торпедо-Горький»;
13:00. «Сокол» – «Челмет»;
13:00. «Ростов» – «Химик»;
13:00. «Динамо-Алтай» – «Южный Урал»;
15:00. «Зауралье – «Югра».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 82 очка в 48 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (69 очков в 45 играх).

Календарь ВХЛ
Таблица ВХЛ
