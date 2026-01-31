Скидки
Расписание матчей КХЛ на 31 января 2026 года

Сегодня, 31 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 31 января 2026 года (время московское):

10:00. «Амур» – «Барыс»;
10:00. «Адмирал» – «Автомобилист»;
13:30. «Сибирь» – «Трактор»;
14:30. «Металлург» Мг – «Динамо» Мн;
14:30. «Салават Юлаев» – «Торпедо»;
17:00. «Ак Барс» – «Нефтехимик».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 71 очком после 52 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 80 очков после 49 игр.

