Расписание матчей МХЛ на 31 января 2026 года

Сегодня, 31 января, состоятся два матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 31 января 2026 года:

13:00. МХК «Динамо» М – МХК «Динамо» СПб;

13:00. МХК «Спартак» – МХК «Атлант».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 77 очками после 43 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 68 очков после 44 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению встреч между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.