Сушинский: теперь ЦСКА — один из главных фаворитов на победу в Кубке Гагарина

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский высказался об игре ЦСКА в последних матчах сезона КХЛ.

«ЦСКА набрал отличный ход, никто не хочет попасть на них в плей-офф. Наконец-то ситуация исправилась. Никитин смог выправить плохие результаты. Команда добавляет с каждой игрой и продолжит добавлять дальше. Теперь армейцы — один из главных фаворитов на победу в Кубке Гагарина», — приводит слова Сушинского Metaratings.

ЦСКА с 60 очками после 51 встречи занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Армейцы выиграли шесть из последних восьми матчей. В следующей встрече московский клуб сыграет со СКА 1 февраля.