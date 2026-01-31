«Сибирь» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 13:30 мск

Сегодня, 31 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится встреча между местной «Сибирью» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 31 января 2026, суббота. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В трёх предыдущих матчах сильнее был уральский клуб.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» провела 52 встречи, в которых набрала 49 очков, и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 50 очками после 50 матчей находится на седьмой строчке Востока.