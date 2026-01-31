Скидки
Сибирь — Трактор: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 13:30 мск

«Сибирь» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 13:30 мск
Комментарии

Сегодня, 31 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Новосибирске состоится встреча между местной «Сибирью» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Трактор
Челябинск
Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В трёх предыдущих матчах сильнее был уральский клуб.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» провела 52 встречи, в которых набрала 49 очков, и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» с 50 очками после 50 матчей находится на седьмой строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
